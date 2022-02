BEKIJK: Freestyleskiër Qi Guangpu duizelt naar goud op aerials

Vierde keer, goede keer voor Qi Guangpu. De tweevoudige wereldkampioen (2013, 2015) mag zich na zijn vierde deelname aan de Winterspelen (eindelijk) olympisch kampioen noemen.



Guangpu bleef de Oekraïnse titelverdediger Oleg Abramenko (16,50 punten) voor. Het brons was net als in 2018 in Pyeongchang voor de Rus Ilia Burov (114,93 punten).



De grote favoriet voor de Chinezen Jia Zongyang, goed voor zilver in 2018 en brons in 2014, greep naast de top zes en een finaleticket. Hij won eerder wel zilver in de gemengde competitie, net als Qi.