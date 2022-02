Hind Ben Abdelkader schittert nu bij Belgian Cats, maar waarom speelde ze 6 jaar niet mee?

Hind Ben Abdelkader demonstreerde afgelopen weekend op het WK-kwalificatietoernooi haar talent, met snedige drives, vinnig spel en een betrouwbaar driepuntshot.



De 26-jarige guard is al jaren een van de beste Belgen in het buitenland en speelde zelfs een poosje in de WNBA. En hoewel ze de voorbije wedstrijden toonde dat ze een absolute meerwaarde is voor de Cats, zagen we haar de afgelopen 6 jaar nooit aan het werk bij de nationale ploeg.



Waar is het in het verleden misgelopen tussen Ben Abdelkader en de Belgian Cats? Philip Mestdagh, al die jaren bondscoach van België, legt het uit in De Tribune. Hij beaamt dat een conflict tussen Ben Abdelkader en (intussen ex-Belgian Cat) Marjorie Carpréaux aan de basis lag.

Er is van beide kanten heel wat bagger gegooid naar elkaar. Toen is de relatie tussen Carpréaux en Ben Abdelkader volledig gecrasht. Philip Mestdagh

"Het klopt dat ze een conflict hadden. Als ik me niet vergis, gebeurde dat in het seizoen 2013-2014, toen Sint-Katelijne-Waver en Castors de finale van de play-offs spelen", zegt Mestdagh.



SKW met een toen nog piepjonge Ben Abdelkader, Carpréaux verdedigde de kleuren van Castors. "Er is toen van beide kanten heel wat bagger naar elkaar gegooid. Daar is hun relatie volledig gecrasht."



Toen Philip Mestdagh even later bondscoach werd, was hij al blij dat er 12 speelsters überhaupt wílden komen. Carpréaux was een van hen. "Wie toen mee op de trein gestapt is, dat ben ik niet vergeten. Wie loyaal is, verdient ook mijn loyaliteit."



"Dan moet je bij mij geen eisen komen stellen en zeggen dat je pas komt wanneer een andere speelster eruit vliegt. Je moet je plaats verdienen op het trainingsveld. Maar nu Marjorie gestopt is bij de nationale ploeg lag de weg open om Hind - een toptalent - terug te brengen."

Hind Ben Abdelkader

"Leuk om te zien dat er wordt voortgebouwd"

Intussen is Philip Mestdagh geen bondscoach meer. De Fransman Valéry Demory heeft nu de touwtjes in handen bij de Belgian Cats. Wat vindt Mestdagh van de eerste wedstrijden van zijn opvolger?



"Het is leuk om te zien dat niet alle principes overboord gegooid zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de basis en de structuur die er al stonden, weliswaar met andere accenten en ook enkele andere speelsters", stelt hij vast.



Wat zijn dan die andere accenten? "In verdediging waren wij misschien wat meer behoudend. Onder Demory worden er meer risico's genomen. Dat deden wij niet altijd. Als je meer druk zet, creëer je meer balverliezen en die zorgen voor makkelijke scores. In aanval komen er ook meer plays en meer opties voor iedereen."

Misschien wordt de grootste uitdaging nog wel om iedereen tevreden te houden. Vroeger wilden er amper 12 speelsters komen, nu is er een luxeprobleem. Philip Mestdagh

"Ik wil het werk van Demory zeker niet minimaliseren. Het is niet eenvoudig geweest voor hem. Hij is aangesteld in november, vlak voor de wedstrijden in de EK-voorronde. Hij heeft totaal geen tijd gehad om de ploeg te kneden naar zijn hand."



"Het is voor de Cats heel belangrijk dat ze zich nu hebben kunnen plaatsen voor het WK, want op trainingskamp komende zomer zal de coach wel de tijd krijgen om te werken op zijn principes en kunnen de speelsters elkaar nog beter leren vinden. Het kan alleen maar beter gaan."



"Misschien wordt de grootste uitdaging nog wel om iedereen tevreden te houden. Vroeger wilden er amper 12 speelsters komen, nu is er een luxeprobleem bij het maken van een selectie. Iedereen heeft graag een belangrijke rol. Daarom is dat trainingskamp zo belangrijk. Je leeft en werkt er samen. Alleen zo kun je een groep smeden."