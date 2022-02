Philip Mestdagh: "Puntje tegen Japan bepaalde wellicht mijn toekomst bij Cats"

Klop van de hamer

Het einde van 2021 was een periode die Philip Mestdagh liever zo snel mogelijk achter zich wil laten. In september werd hij bedankt voor bewezen diensten als bondscoach van de Belgian Cats en twee maanden later moest hij ook noodgedwongen afstand nemen van zijn Franse club St-Amand-les-Eaux. Mestdagh kampte met zware mentale vermoeidheid. Een vorm van burn-out. De belangrijkste vraag aan de basketbalcoach was dan ook makkelijk. Hoe gaat het? "Nu gaat het heel goed met me. Vroeger had ik vaak niet de tijd om mijn lichaam goed te verzorgen, maar nu wel en dat doet me goed." Wat liep er precies mis eind vorig jaar?

"Het was de opeenstapeling van dingen", vertelt Mestdagh nu zijn blik op de zaken helder is geworden. "In België kan je niet leven van de job van bondscoach, dus neem je er een club bij. Dat deed ik al seizoen na seizoen."

Ik moest me echt naar de trainingszaal slepen, ik was kortademig en begon te transpireren langs het veld. Philip Mestdagh

"In maart kwam er een aanbieding uit Frankrijk. Dat was altijd een droom, want ik wilde het eens proberen in het buitenland en Frankrijk is een van de beste competities in Europa."



"Ik heb dus snel ja gezegd. Misschien wel te snel, want ik was nog bezig met mijn club Namen, ik moest het WK en de Olympische Spelen met de Cats voorbereiden en ik moest al voorbereidingen maken voor St-Amand-les-Eaux" "Er waren geen vrije dagen meer. Na de terugkomst van de Spelen op zaterdagavond, zat ik dinsdagochtend al in de auto naar Frankrijk. Maar een inzinking daarvan denk je dat het alleen maar met andere mensen gebeurt. Dus doe je door." Met alle gevolgen van dien, want in november kreeg Mestdagh een enorme klop van de hamer. "Ik dacht eerst aan iets fysiek, iets dat dokters wel snel zouden vinden. Maar het was meer. Ik moest me echt naar de trainingszaal slepen, ik was kortademig, ik begon te transpireren langs het veld."

"Heb mijn ontslag kunnen plaatsen"

Het heeft niet veel uitleg nodig dat het ontslag als bondscoach bij de Belgian Cats een van de dreunen was die meespeelde in de moeilijke periode van Philip Mestdagh. Vooral dat er na de Olympische Spelen niet open en direct gecommuniceerd werd door de federatie, vindt hij nog altijd jammer. "Ondertussen kan ik het ontslag echt wel plaatsen. Je weet in de sport dat een project na een aantal maanden of jaren stopt. Anders moet je een andere job zoeken. Eenmalig het contract ontbonden was, vond ik rust. Met dank aan de hulp van een therapeut." De aanvaarding van het ontslag is er, maar een gevoel van "wat als" blijft wel nog wat hangen. België verloor in de kwartfinales op de Spelen met 1 punt van Japan. Een late driepunter van Japan en een mislukte laatste aanval deden de Cats de das om. "Ik denk wel dat ik afgerekend ben op dat ene verlies met 1 punt. Ik ben nog altijd vragende partij om anders de reden te horen. Geen medaille op de Spelen en geen finale op het EK zal wel meespelen natuurlijk."

Met de huidige bondscoach is het nu allemaal rozengeur en maneschijn, maar wacht over 6 jaar. Dan is dat ook een ander verhaal.

In interviews zijn verschillende Belgian Cats sindsdien vol lof geweest over de nieuwe bondscoach Valéry Demory. Kan het dat ze gewoon niet meer 100 procent achter Mestdagh stonden na al die jaren?

"Als je zo lang samenwerkt, is er na een tijd altijd wel iets. Met de huidige bondscoach is het nu allemaal rozengeur en maneschijn, maar wacht maar over 6 jaar. Dan is dat ook een ander verhaal. Een verhaal met speelsters die minder hebben mogen spelen en dat zijn altijd de eerste die beginnen te zeuren." Mestdagh heeft ondertussen een nieuwe uitdaging gevonden. Volgend seizoen begint hij bij de Kortrijk Spurs. De ambitie om ooit opnieuw een land te coachen - Mestdagh werd al gecontacteerd door Canada - blijft branden. "Een natie vertegenwoordigen op een groot toernooi is echt fantastisch."