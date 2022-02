BEKIJK: Française Lucile Lefevre neemt afscheid van het snowboard met verkleedfeestje in Big Air

Lucile Lefevre kondigde na de slopestyle-competitie al aan dat ze er na de Spelen mee zou stoppen. De Big Air-competitie zou haar last dance worden. En het werd een speciale dans.

Lefevre verraste al bij haar eerste sprong door geen trucjes te doen, maar hoog in de lucht gewoon naar de camera te zwaaien. Aan de finish liet ze haar speciale snowboard zien, waarop ze haar vrienden en familie in een uitgebreide tekst bedankte.

Bij haar tweede sprong ging Lefevre nog een stapje verder. Ze verscheen plots in een tijgerpak bovenaan de schans. In plaats van te zwaaien naar de camera klauwde ze deze keer in de lens, ook tijdens haar sprong.

Punten van de jury leverde het allemaal niet op, maar Lefevre slaagde wel in haar opzet: het werd een onvergetelijk afscheid.