"Cool Runnings" deel 2? Trinidad & Tobago rekent op duo dat elkaar vond via Instagram

De feelgoodfilm "Cool Runnings" - gebaseerd op het Jamaïcaanse debuut van 4 bobsleeërs op de Winterspelen van 1988 - is ondertussen al bijna 30 jaar oud, maar toch is Jamaïca nog steeds in de ban van de sport. Met 7 bobsleeërs in Peking was het zelfs nog nooit zo goed vertegenwoordigd op de Winterspelen.

Maar er komt concurrentie van een ander Caribisch eiland: Trinidad & Tobago staat voor het eerst sinds 2002 nog eens op de Winterspelen met een wel heel uniek bobsleeduo: Alex Brown en Andre Marcano.

Zelfs Marcano had enkele maanden geleden nooit gedacht dat hij op de Winterspelen zou staan. De 35-jarige turnleerkracht uit New York had er eigenlijk altijd van gedroomd om als sprinter op de Zomerspelen te pronken.

Zijn olympische droom had hij al even opgeborgen, tot hij deze zomer via Instagram een berichtje kreeg van Alex Brown. Brown was op zoek naar een potige sprinter, nadat hij na 7 jaar in een Britse bobslee was overgestapt naar Trinidad & Tobago.

Marcano stond aanvankelijk weigerachtig tegenover het aanbod, maar plooide uiteindelijk toch voor het avontuur. Pas in oktober trainden ze een eerste keer samen. "Na die eerste dag dacht ik dat hij me naar huis zou sturen, omdat ik zijn tijd verspilde", gaf Marcano toe. "Ik was verschrikkelijk."