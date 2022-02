Mieke Gorissen en Michael Somers zwaaien de Belgische plak in Diest

Groot-Brittannië domineert de vrouwenwedstrijd

In de eerste kilometers waren het de Britse dames die het tempo bepaalden, maar rond halfweg wedstrijd schudde Mieke Gorissen toch eens aan de boom.

Gorissen vierde haar rentree in het veld, nadat ze de EK-selectiewedstrijd in Roeselare had moeten missen door een coronabesmetting.

Door haar tempoversnelling zette Gorissen haar Belgische concurrentes op grote afstand, maar ze kreeg het in het slot wel nog zwaar, waardoor ze terugviel naar de 5e stek.

Eleanor Bolton won voor Kate Holt en Kate Avery, net als Bolton afkomstig van Groot-Brittannië. Lisa Rooms was tweede Belgische op de 6e plaats, Sofie Van Accom derde Belgische op de 9e plaats.

Nina Lauwaert, die in Roeselare nog won, was nu 10e. In het CrossCup-klassement blijft Lisa Rooms aan de leiding. Haar voorsprong op Gorissen slinkt wel van 14 naar 9 punten.