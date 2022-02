BEKIJK: Hanne Desmet ontvangt haar bronzen medaille: "Zwaarder dan ik dacht"

Hanne Desmet eindigde vrijdag in de finale van de 1.000 meter shorttrack op de derde plaats, na de Nederlandse winnares Suzanne Schulting en de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong. Vandaag kreeg ze de bronzen medaille.

"Het is een zware medaille, zwaarder dan ik dacht", lachte Desmet na de podiumceremonie. "Het is wel leuk om er een dag op te wachten, gisteren was er de inspanning, nu kon ik genieten."

"Het was ook leuk om het moment te delen met Suzanne (Schulting) en om het hele team in het publiek te zien. De meesten waren gekomen, zowel de Belgen als de Nederlanders."

Schulting en Desmet trainen al enkele jaren samen in Heerenveen en zijn vriendinnen geworden. "Het is heel bijzonder om dit moment samen te beleven. Het was al leuk om vooraf samen te zitten en een dansje te doen."

Voor België was het de eerste olympische medaille in het shorttrack. De 25-jarige Desmet schreef Belgische sportgeschiedenis. Ze is de eerste Belgische vrouw met een individuele medaille op de Winterspelen en behaalde de de zevende medaille ooit voor ons land op de Winterspelen.