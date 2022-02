Club speelt "postbodevoetbal" onder Schreuder: "T1 of T2 is totaal verschillende wereld"

"Schreuder zal op zelfde denkoefening uitkomen als Clement"

"Het positiespel is goed, maar het moet wel ergens toe leiden. Ik noem dat postbodevoetbal: ze brengen de bal gewoon. De opbouw is dus nog voor verbetering vatbaar."

"Club Brugge had veel balbezit voor de rust tegen AA Gent en de opbouw zat best goed. Maar ze moeten meer naar voor spelen, nu gaat de bal te vaak terug", merkte Mulder op.

De schuifpuzzel van Alfred Schreuder tegen AA Gent was gefundenes Fressen voor het panel van Extra Time. Youri Mulder, die bij Twente nog als assistent van Schreuder werkte, denkt dat de Nederlander wat meer tijd nodig heeft om zijn ideeën in de ploeg te slijpen.

Het voetbal van Club doet me denken aan Anderlecht in het begin onder Kompany. Leuk voetbal en mooi opbouwen, maar de laatste 30 meter gebeurt er niets.

"Philippe Clement heeft veel denkoefeningen gemaakt en is uiteindelijk uitgekomen bij De Ketelaere en Lang diep", zei Filip Joos. "Ik denk dat Schreuder - met al zijn wissels - daar uiteindelijk ook bij zal eindigen. Zonder Dost en ook Vormer is een twijfelgeval."

"Twijfel of Schreuder juiste keuze was"

"Het is natuurlijk veel om op korte tijd te verwerken: een nieuwe kleedkamer, nieuwe spelers, een nieuwe coach... Maar er zit gewoon geen goede balans in het team. Schreuder heeft al veel systemen geprobeerd, maar we naderen een belangrijke fase van de competitie en Club heeft in 26 wedstrijden amper 13 keer kunnen winnen."

Komt het nog goed met Club Brugge onder Alfred Schreuder? "Hij is nog maar 4 weken ver. Ik zie het wel goedkomen", besloot Mulder in Extra Time. "Hij moet er nog wat inkomen, Lang is nog niet helemaal fit..."

We hebben zoveel kwalitatieve Belgische trainers, ook in de lagere reeksen. Maar we halen liever een jeugdtrainer uit Duitsland of een damestrainer uit Oostenrijk.

Tom Saintfiet stelt zich vragen bij de keuze voor Schreuder. "Hij heeft als hoofdcoach nog niets bewezen. Assistent of hoofdcoach, het zijn twee totaal verschillende werelden."

"Schreuder stapt meteen in bij een topclub, die altijd moet winnen. De druk is enorm. Ik weet niet of het de juiste keuze was. Ik ben zeker dat hij kwaliteiten heeft, zoals veel Nederlandse trainers, maar dat betekent niet dat er meteen resultaten zullen volgen."

Saintfiet begrijpt niet waarom Club Brugge niet opnieuw bij een Belgische coach heeft aangeklopt. "We hebben zoveel kwalitatieve Belgische trainers, ook in de lagere reeksen. Maar we halen liever een jeugdtrainer uit Duitsland of een damestrainer uit Oostenrijk. Hebben we dan geen Belgische trainers met een beter cv?"

"Alexander Blessin heeft het bijvoorbeeld leuk gedaan bij KV Oostende, maar als het er echt om ging, heeft hij geen potten meer gebroken. Hij had dit seizoen ook geen antwoord meer op de leegloop in zijn spelersgroep."

"Een goede trainer kan met de kwaliteiten van zijn spelersgroep resultaten halen. Die past zijn filosofie aan aan zijn spelers. En toch bleef iedereen Blessin steunen als een geweldige trainer."

"Zijn gemiddeld aantal punten lag uiteindelijk lager dan dat van Yves Vanderhaeghe bij KVO en Vanderhaeghe haalde ook nog de finale van de beker (in 2017). Toch zie je dat Blessin nu trainer is in de Serie A en dat Vanderhaeghe werkloos thuis zit."