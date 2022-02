Remco Evenepoel is kritisch: "We zijn het moe dat ze ons over gevaarlijke stroken sturen"

"Vooraf hadden ze gezegd dat ze de losse stenen hadden opgeruimd, maar ik zag alleen maar losse stenen op die grindstrook."



Remco Evenepoel baalt na zijn mindere prestatie in de Ronde van Valencia. Onze landgenoot druppelde binnen op 41 seconden van dagwinnaar Vlasov en verloor zo zijn leiderstrui. "Het was echt een mooie wedstrijd, een mooi parcours en nergens gevaarlijk onderweg", vertelde Evenepoel bij Eurosport. "Dan is het een beetje jammer dat ze op het einde zo'n gravelstrook leggen. De etappe en slotklim waren lastig genoeg, we hadden zo'n strook niet nodig. Het deed me aan mountainbiken denken."

Jammer dat ze op het einde van de rit zo'n gravelstrook leggen Remco Evenepoel

"We kennen allemaal de Strade Bianche, maar nu wil elke organisatie een gravelstrook leggen in zijn koers en dat was hier vandaag niet nodig." "Als renners kunnen we er weinig aan veranderen. Maar ik kan je zeggen dat we het in het peloton een beetje moe zijn dat ze ons alsmaar vaker over smalle en gevaarlijke stroken sturen." "Je kan niets winnen op zo'n strook, maar wel de koers verliezen door materiaalpech. Het is altijd een risico."

"Etappe was 1 kilometer te lang voor mij"