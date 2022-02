Uruguay ligt weer helemaal op WK-koers na klinkende overwinning tegen Venezuela

Onder de nieuwe bondscoach Diego Alonso won Uruguay vannacht zijn tweede wedstrijd op rij. Venezuela, de hekkensluiter in de Zuid-Amerikaanse WK-voorronde, was geen partij voor Uruguay: 4-1. Bentancur, De Arrascaeta, Cavani en Suarez scoorden voor Uruguay.



Dankzij de zege en het gelijkspel van concurrent Peru tegen Ecuador prijkt Uruguay nu in de top 4, die recht geeft op een rechtstreeks WK-ticket. De nummer 5 in de voorronde moet nog barrages spelen. Op de volgende speeldag ontvangt Uruguay Peru. Bij winst zijn Suarez en co zeker van het WK.



Argentinië had Lionel Messi niet nodig om Colombia met 1-0 te verslaan. Inter-spits Lautaro Martinez scoorde op het halfuur na een aarzeling in de Colombiaanse defensie. Liverpool-aanwinst Luis Diaz tekende voor de beste kans van Colombia. Zijn potentiële gelijkmaker werd van de lijn geveegd.



Groepsleider Brazilië, dat net als Argentinië al zeker is van het WK, had dinsdag geen kind aan Paraguay: 4-0. De Seleçao domineerde en Raphinha zette zijn team net voor het halfuur op voorsprong.



Ondanks de Braziliaanse overmacht kwam de ruime zege wel pas in het laatste halfuur op het bord. Coutinho mikte de bal vanaf 30 meter fraai binnen en in de slotfase dikten Antony en Rodrygo de score nog aan. Voor Real-speler Rodrygo was het zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg.