Club Brugge-coach over versterkingen: "Adamyan was beste wisselspeler in Bundesliga"

Op de persconferentie voor de heenmatch van de halve finale in de beker van morgen in Gent kreeg Club Brugge-coach Alfred Schreuder natuurlijk vooral ook vragen over de nieuwkomers. Wat had de Nederlander over Andreas Skov Olsen (van Bologna), Denis Odoi (Fulham) en Sargis Adamyan (Hoffenheim) te vertellen?

Odoi en Adamyan kwamen gisteren in de laatste transferuren, vrijdag haalde Club Brugge ook al de Deense winger Andreas Skov Olsen (22). Schreuder: "Ik ga ervan uit dat hij morgen zijn eerste minuten maakt. Hij had wat probleempjes, toen hij arriveerde, maar de afgelopen dagen is dat de goede kant opgegaan."



"Hij is ongelooflijk goed aan de bal, kan tussen de linies spelen en heeft een goed linkerbeen."



De komst van Odoi raakte pas na middernacht bekend. De 33-jarige verdediger speelde bij OHL, STVV, Anderlecht en Lokeren, sinds 2016 zat hij bij Fulham, de competitieleider in de Engelse tweede klasse. Odoi, einde contract, tekende tot 2024.



Schreuder weet wat hij aan Odoi heeft: "Ik denk dat iedereen in België Denis kent. Hij is een polyvalente verdediger. Hij kan op bijna alle posities spelen achterin en heeft ook veel bewezen bij een mooie club als Fulham."



"Hij is comfortabel aan de bal en is zeker een aanvulling voor onze selectie." Odoi is morgen ook speelgerechtigd, in tegenstelling tot Adamyan, van wie de papieren nog niet in orde zijn.

Adamyan is een ander type dan Dost. Dost is target, Adamyan is meer een loper. Dat hebben we nodig.

Schreuder kent de Armeense spits van zijn periode bij Hoffenheim, dat hem verhuurt. "Hij was de beste wisselspeler van de Bundesliga toen en scoorde veel. Als je dat in zo'n competitie kan, ga ik ervan uit dat hij dat hier ook kan."



"Hij wil natuurlijk basisspeler worden, zoals elke speler. Maar ik heb duidelijk met hem afgesproken waar hij hier begint. Hij heeft heel veel snelheid, is heel doelgericht en kan tussen de linies lopen. Ik denk dat we hem goed kunnen gebruiken voorin."



"Hij is een ander type dan Dost. Bas is target, Adamyan is meer een loper in de ruimte. Dat hebben we ook nodig."



Met de Canadees Tajon Buchanan er sinds Nieuwjaar ook bij vindt de Nederlander dat zijn ploeg voldoende gewapend is om de komende maanden voor de dubbel te gaan.



(lees voort onder tweet)

"Speelminuten voor Sowah bij AZ"

Schreuder rekent in de tweede seizoenshelft niet meer op Kamal Sowah, voor 9 miljoen gekocht van OHL, maar nu verhuurd aan AZ. "Voor zo'n aankoop ligt dat altijd wat gevoelig, maar het is voor hem heel belangrijk dat hij blijft voetballen."



"Hij is nog steeds een goede aankoop, maar we zien nu wat minder speeltijd voor hem omdat we voorin ook heel goed bezet zijn. Het is een prima zet om bij AZ speelminuten te maken."



"Jammer genoeg miste hij de stage. Ik heb hem niet zo vaak aan het werk gezien op het veld. Zelf gebruikte ik hem niet als invaller, omdat ik voor andere jongens koos. Dat is geen keuze tegen iemand, maar voor iemand anders. We moesten uiteindelijk de knoop doorhakken en dat hebben we gedaan. Dit gebeurt nu eenmaal in voetbal."