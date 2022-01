Club Brugge haalt op de valreep Denis Odoi terug naar België

Het was nagenbijten tot de laatste seconde, maar na zes jaar zien we Denis Odoi straks terug in België.

De flankverdediger van Fulham onderhandelde de hele dag met Club Brugge over een transfer. In de zoektocht naar een ervaring flankverdediger was blauw-zwart uitgekomen bij Odoi.

De ex-speler van onder meer Anderlecht en STVV vertoefde al sinds 2016 bij het Engelse Fulham. Odoi was een titularis bij de competitieleider in de Engelse tweede klasse, maar had een aflopend contract.

Club zag nu een opportuniteit om de 1-voudig Rode Duivel opnieuw naar ons land te halen. Hij tekende een contract tot 2024.