Club Brugge haalt nog een vleugelspeler: Andreas Skov Olsen komt over van Bologna

Club Brugge zag eerder al de Canadees Tajon Buchanan overkomen deze winter, maar met Andreas Skov Olsen versterkt het zijn flank nog wat meer.

De Deen is een jeugdproduct van Nordsjaelland, waar de huidige Deense bondscoach Hjulmand hem liet debuteren in het profvoetbal. Bologna pikte hem in 2019 op en ook in Italië groeide hij uit tot een vaste waarde.

Diezelfde Hjulmand liet Skov Olsen in 2020 ook debuteren bij de nationale ploeg en nam hem mee naar het afgelopen EK. In de match tegen de Rode Duivels mocht hij in de slotfase invallen.

Dat Club Brugge in zijn Deense winger gelooft blijkt uit het contract dat hij mocht ondertekenen. Dat loopt tot liefst 2026.