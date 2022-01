Tom Saintfiet na de Afrika Cup: "De Rode Duivels zullen wel niet op mij zitten te wachten"

Saintfiet: "Gambia had zich nog nooit voor de Afrika Cup geplaatst, maar we hebben de laatste 3,5 jaar een elftal gebouwd met een aantal jonge jongens. We hebben de technische en medische staf geprofessionaliseerd. We zijn stapje per stapje sterker geworden en zo hier geraakt."

"Bij mij overheerst vandaag de ontgoocheling. Je zit in een roes waarin je 5 wedstrijden samen beleefd hebt. Niemand had verwacht dat we die kwartfinales zouden halen, maar zodra je er bent, wil je meer. Dat is typisch in sport. Over enkele dagen zal de trots wel overheersen."

"Het is een verdiende overwinning van Kameroen. Kameroen had in zijn vorige matchen niet optimaal gespeeld, maar wij waren gisteren een maatje te klein voor hen", blikt Saintfiet in De zevende dag terug op de nederlaag.

Gambia moest in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in Kameroen. Tom Saintfiet en de zijnen verloren met 0-2.

"We worden ontvangen door de president"

Saintfiet is niet uit de vaderlandse media weg te slaan. Kranten, websites, radio en tv: overal werd de 48-jarige Belg de voorbije weken gretig opgevoerd.

"Op dit moment heb ik dan ook die frustratie niet dat wij geen aandacht krijgen met de Afrika Cup. We hebben de voorbije weken zelfs heel veel aandacht gekregen, zeker ook in de Belgische media, veel meer dan in het verleden. Dus daar wil ik zeker niet over klagen."



"Maar in het algemeen is het wel zo dat Europa en de grote Europese clubs neerkijken op het Afrikaanse voetbal. Het enige rare is dat de meerderheid van topspelers in Europa heel vaak van Afrikaanse afkomst is. Dus dat is dubbel."



Het zal de vreugde er in Gambia in elk geval niet kleiner om maken. Saintfiet: "We vliegen maandagochtend terug naar Gambia. We worden ontvangen door de president. Er worden duizenden mensen in de luchthaven en de straten verwacht."

"Want voor een land dat altijd opgekeken heeft naar grote broer Senegal en dan in zijn eerste toernooi drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag haalt en dus de kwartfinale bereikt tegen het gastland, dat is een prestatie waar elke Gambiaan trots op is."