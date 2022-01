Gastland Kameroen maakt einde aan Afrika Cup-sprookje van Gambia en Tom Saintfiet

Gambia had bij zijn allereerste deelname aan de Afrika Cup nog geen veldgoal tegen gekregen op weg naar de kwartfinales en werkte ook tegen Kameroen de tegenstander op de zenuwen met een ijzersterke defensieve organisatie.



Kameroen had in een weinig opwindende 1e helft wel het meeste van het spel, maar slaagde er maar sporadisch in om de Gambiaanse defensie in verlegenheid te brengen.



De beste kans voor de rust was van Collins Fai. De Standard-speler, die op het punt staat om naar Saudi-Arabië te verhuizen, jaste de bal vanuit de tweede lijn rakelings naast de kruising. Ook een kopbal van Aboubakar was het noteren waard.



Kameroen kwam wel mondjesmaat beter in de wedstrijd en in het eerste kwartier na de pauze mepte het gastland de ploeg van Tom Saintfiet tegen het canvas. Toko Ekambi buffelde een voorzet van Fai in doel en zette enkele minuten later meteen ook de 0-2 op het bord.



Gambia had nog ruim een halfuur om te reageren, maar er bleek te weinig gif te zitten in de Scorpions om een uitgekookt Kameroen pijn te doen. Exit Tom Saintfiet dus, die wel met trots kan terugblikken op de eerste Afrika Cup met Gambia.