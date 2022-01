Wullaert: "Wie denkt dat Gouden Schoen blijft hangen, kent ons niet"

Anderlecht klopt Club Brugge in de halve finale van de beker van België. Tessa Wullaert scoorde zelf de 2-0 en gaf ook twee assists. Een glansprestatie dus en Wullaert is niet het type dat doekjes windt rond situaties.

Haar wedstrijd was een antwoord met de voeten op het missen van de Gouden Schoen deze week. "Ik ga mijn goal nog eens herbekijken", zei Wullaert aan Sporza.

"Het was een manier om even alle frustratie er uit te laten. Antwoorden met de voeten is het mooiste dat er is. Het zal wel nog even duren om te bekomen van de gemiste Gouden Schoen, maar op het veld ga je dat zeker niet merken aan mij."

"Ik heb er nog met Janice Cayman over gesproken. Het is zeker niet zo dat ik het haar niet gun. Ik was ontgoocheld voor mezelf. Wie denkt dat er iets zou blijven hangen van de Gouden Schoen bij de nationale ploeg, kent ons niet. Voetbal is een teamsport. Samen gaan we daar voor onze doelen."

Dankzij de zege van Anderlecht tegen Club Brugge, staat de Brusselse club dicht bij eindelijk nog eens een bekersucces. "De zege was zeker verdiend, de score had nog hoger kunnen oplopen. De finale halen was het enige doel vandaag. Het is lang geleden dat Anderlecht de beker heeft gewonnen, de dubbel zou dus heel mooi zijn."