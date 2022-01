Schaatsster Claudia Pechstein officieel geselecteerd voor haar 8e Winterspelen

Claudia Pechstein is de meest succesvolle Duitse winterolympiër in de geschiedenis, met 5 keer goud en twee keer brons. In China zal ze aantreden in de massastart.



In 1992 vierde Pechstein haar olympische debuut op de Winterspelen in het Franse Albertville. Ze slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de Spelen van 2010 in Vancouver, in die periode streed ze tegen een schorsing die ze kreeg vanwege verdachte bloedwaarden.