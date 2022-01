Bacteriële infectie hindert Stijn Desmet: "Voorbereiding staat even stil"

Voor de shorttrackers was er vandaag weer minder nieuws. Met de Invitation Cup is er nog maar eens een wedstrijd afgelast, voor Peking volgt er geen officiële testwedstrijd meer voor de Belgische afgevaardigden.

Stijn Desmet zou sowieso niet in actie gekomen zijn, want hij moet thuis uitzieken. "Ik heb koorts en heb een ontsteking aan mijn voet", vertelt de shorttracker, die in Peking op de 500, 1.000 en 1.500 meter wil uitblinken.

"Ik ben aan het sukkelen", geeft hij toe. "Het is een opdoffer, want ik kan niet trainen. Mijn voorbereiding staat even stil."

"Het tijdstip is heel spijtig, maar ik hoop dat het snel betert en dat het meevalt om aan te pikken als ik weer mag meedoen."

"Het is vooral de trainingsachterstand waar ik mee moet omgaan. Als het bij een week blijft, dan kan het meevallen. Ik ga er voor en heb er nog altijd zin in."

Een concrete diagnose heeft Desmet niet gekregen in Nederland. "Het gaat om een bacteriële infectie in mijn voet. Zoiets kan, als je pech hebt, door de kleinste schilfer of huidplooi in je lichaam geraken."

"Een duidelijke oorzaak is er niet, maar dat is niet abnormaal. Ik slik nu antibiotica en het betert langzaam."

"Het is jammer dat ik trainingen mis, maar ik moet me hier bij neerleggen. Zodra ik kan, maak ik er het beste van."