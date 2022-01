Laatste officiële test van Belgische shorttrackers voor Winterspelen valt weg

De wedstrijd zou op 15 en 16 januari in Leeuwarden worden gehouden. Voor de wedstrijd hadden Frankrijk, Hongarije, Israël en België zich aangemeld. De Belgische bondscoach Pieter Gysel liet donderdag weten dat geen van zijn schaatsers positief op Covid heeft getest.

De krachtmeting kwam in de plaats van de Europese kampioenschappen, die in Dresden waren gepland. In november was al duidelijk dat die wegens de pandemie niet georganiseerd zouden worden.

Vijf Belgische shorttrackers kunnen wel meedoen aan informele wedstrijden die de Nederlanders in Leeuwarden volgende week organiseren. Bij die gelegenheid moeten de laatste deelnemers van de Nederlandse olympische ploeg worden aangewezen.

De vijf Belgen in Leeuwarden zijn Hanne en Stijn Desmet, Ward Pétré, Adriaan Dewagtere en Warre Vandamme.

Broer en zus Desmet gaan naar de Winterspelen. Voor beiden is de test van belang. Hanne had lang tijd nodig om te herstellen van een hersenschudding. Stijn was door blessures niet in staat voluit te gaan op de 500 meter.