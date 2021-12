Nadal veegt twijfels weg: hij kan deelnemen aan Australian Open

Na maanden in de lappenmand te hebben gelegen, wou Rafael Nadal voor de start van het eerste grandslamtoernooi van het seizoen warmdraaien op een exhibitietoernooi in Abu Dhabi. Maar behalve wat matchritme hield hij er ook een coronabesmetting aan over.

Er kwamen meteen grote vraagtekens achter zijn deelname aan de Australian Open (17-30 januari). Zo dreigden de Grote Drie afwezig te zijn in Melbourne, want Roger Federer is buiten strijd na een nieuwe knieoperatie en Novak Djokovic weet zonder coronavaccinatie nog niet of hij kan deelnemen.

Maar Rafael Nadal veegt nu alle twijfels van tafel. "Aan niemand vertellen ... maar hier ben ik", schrijft hij bij een foto in Melbourne. De Spanjaard is dus uit isolatie en kan volgende week deelnemen aan het ATP-toernooi van Melbourne, de start van zijn voorbereiding op de Australian Open.