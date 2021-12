Australian Open-baas na coronabesmetting Rafael Nadal: "Hij zal erbij zijn"

Rafael Nadal maakte begin deze week bekend dat hij positief getest had na zijn deelname aan een exhibitietoernooi in Abu Dhabi. Volgens Australian Open-organisator Craig Tiley zou Nadals deelname aan het grandslamtoernooi niet in gevaar komen. De Australian Open gaan van start op 17 januari.



"Ik ben ervan overtuigd dat Rafael Nadal erbij zal zijn", meent Tiley. "Wie op dit moment positief test op het virus heeft nog tijd om te herstellen. Zodra ze niet meer besmettelijk zijn, is er geen probleem."



Alle spelers en stafleden op de Australian Open moeten verplicht gevaccineerd zijn of een medische uitzondering kunnen voorleggen die afgevaardigd is door een onafhankelijk panel van experten.



Zo blijft het onzeker of 9-voudig Australian Open-laureaat Novak Djokovic kan deelnemen in Melbourne. Algemeen wordt aangenomen dat de Serviër niet gevaccineerd is, omdat hij zich in het verleden steeds kritisch uitgelaten heeft over de vaccins.



"Bij mijn weten zijn er op dit moment nog geen medische uitzonderingen toegestaan", zegt Craig Tiley. "Als Djokovic wil spelen op de Australian Open zal hij aan de voorwaarden moeten voldoen."



"We willen graag dat de allerbeste spelers erbij zijn. Ik wil dolgraag dat Novak Djokovic speelt op de Australian Open. Het zou geweldig zijn wanneer hij aan de voorwaarden voldoet. Als dat niet zo is, zal dat een teleurstelling zijn."



Djokovic telt op dit moment net als Roger Federer en Rafael Nadal 20 grandslamtitels. De Serviër heeft nu één Grand Slam nodig om alleen recordhouder te worden. Federer heeft al laten weten dat de Australian Open voor hem te vroeg komt. Hij herstelt nog steeds van een blessure.