Armand Marchant eindigt als 14e in slalom van Madonna di Campiglio

Armand Marchant kwam in de eerste run niet verder dan de 26e plaats, maar dat maakte hij voor een groot deel goed in run 2. Met een knappe 10e tijd in die tweede run maakte de beste Belgische skiër van het moment nog veel plaatsen goed.

Zijn eindtijd van 1'36"18 leverde een 14e plaats op. Eerder dit seizoen eindigde Marchant als 7e in de slalom van Val d'Isère. In de WB-slalom staat hij op de 8e plaats. Tom Verbeke finishte niet in de eerste run.

De zege in Italië ging naar de Noor Sebastian Foss-Solevaag. In 1'34"59 was hij tien honderdsten van een seconde sneller dan de Fransman Alexis Pinturault. De derde plaats was voor de Zweed Kristoffer Jakobsen.