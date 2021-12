Peter Weinberg blijft bondscoach van Belgische jumpingploeg tot Parijs 2024

Weinberg kijkt uit naar zijn verdere avonturen aan het hoofd van de jumpingploeg. "Ik ben natuurlijk uiterst tevreden dat ik kan verder werken met dit team", zegt de bondscoach. "Ik plan al volop de komende wedstrijden en het komende jaar, want ondanks de annulering van enkele wedstrijden, waaronder jammer genoeg ook de Jumping Mechelen, staat er de komende tijd nog heel wat op het programma."



"In de eerste plaats gaat de aandacht dus naar de volgende wereldbekerwedstrijden, inclusief de finale uiteraard. Daarnaast zijn er komend jaar ook de CSIO-wedstrijden, die een groot deel van mijn tijd in beslag zullen nemen."



De bondscoach behaalde met de Belgische ploeg al het nodige succes, met als orgelpunt het olympische brons afgelopen zomer. "Wat er zo speciaal is aan het Belgische team? Gewoon, dat we de besten zijn", vervolgt Weinberg met een knipoog.



"Maar alle gekheid op een stokje, naast het feit dat we over zeer goede paarden en ruiters beschikken, hebben we ook de gave om "cool" te blijven tot de laatste dag, wat absoluut in ons voordeel speelt tijdens kampioenschappen of bij landenprijzen.



"Maar ons geheime ingrediënt, en hier geloof ik heel erg in, is dat wij gewoon een heel fijne groepssfeer hebben."