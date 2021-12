Bondsparket eist: 4 duels achter gesloten deuren voor Standard, 2 voor Beerschot

In de Waalse clash gooiden Standard-fans vuurpijlen op het veld, toen Charleroi 0-3 voorkwam. Ref Laforge stuurde de spelers naar de kleedkamer. Hij probeerde nog eens, maar vergeefs. In de 87e minuut staakte hij de match definitief. Het sein voor tientallen ontevreden Luikse supporters om het veld te betreden.

Het bondsparket vraagt nu een "effectieve boete van 5.000 euro en 4 officiële thuismatchen achter gesloten deuren, waarvan 3 effectief en 1 met uitstel. En dit tijdens een periode waar het publiek toegelaten is en niet beperkt van overheidswege".



De eerste zitting in de zaak van Standard is dinsdag.

In Beerschot-Antwerp was er de doldwaze en levensgevaarlijke actie van een thuisfan, die het veld overliep en een vuurpijl in het Antwerp-vak gooide. De man is voorgeleid met de aanklacht poging tot doodslag en brandstichting.



Beerschot distantieerde zich uitdrukkelijk van de man. Het parket vraagt "2 effectieve officiële (thuis)wedstrijden van de eerste ploeg met volledig gesloten deuren en dit tijdens een periode waar publiek is toegelaten en niet beperkt van overheidswege".



Voor racisme en discriminatie vanuit Beerschot-hoek door spreekkoren en een banner richting Radja Nainggolan vordert het Bondsparket 4.000 euro effectief.



Beerschot moet voor zijn zaak woensdag voorkomen.