Hoe de "beste ploegmaat ooit" Lewis Hamilton misschien de titel kostte

We keren eerst terug naar de voorlaatste GP, in Saudi-Arabië. In de kwalificaties maakt Verstappen een fout, waardoor Bottas naast Hamilton op de eerste rij mag starten. Een groot voordeel voor Hamilton in de titelstrijd.



"Valtteri is de beste ploegmaat ooit in de Formule 1", was de reactie van Hamilton.



Zonder de rode vlag en crashes in Saudi-Arabië had de Fin wellicht een belangrijke rol gespeeld op het snelle circuit in Jeddah door Verstappen op te houden, maar de omstandigheden beslisten er anders over.