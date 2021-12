Controversiële atletiekbobo Lamine Diack (88) is overleden

Diack, in de jaren 50 nog actief als verspringer, groeide aan het eind van de twintigste eeuw uit tot een van de machtigste figuren in de atletiekwereld. Hij werd lid van het IOC en de Senegalees werd in 1999 verkozen tot voorzitter van de Wereldatletiekfederatie, de toenmalige IAAF.

Die functie zou hij zestien jaar bekleden, tot hij in 2015 aftrad. Rond Diack hing op het moment van zijn aftreden echter al jaren een zweem van corruptie. In 2011 werd er voor het eerst een onderzoek naar hem ingesteld, in 2016 werd zijn beerput pas echt opengetrokken.

Diack zou voor miljoenen euro's aan zwart geld hebben aangenomen om de Russische dopingpraktijken in de doofpot te steken. Naar eigen zeggen deed hij dat om de gezondheid van de atletiekfederatie te handhaven. Ook zou hij geld hebben aangenomen bij de toewijzing van de Spelen van 2020 aan Tokio.

In 2020 werd hij na een proces veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 2 met uitstel. Door zijn hoge leeftijd en zijn fragiele gezondheid zou Diack uiteindelijk nooit achter tralies zitten. Zijn zoon meldde donderdag aan Reuters dat Diack op 88-jarige leeftijd in zijn huis in Senegal is overleden.