Ook Belgische gemengde aflossing moet Winterspelen wellicht vergeten

Alexandra Danneel, Tineke den Dulk, Stijn Desmet en Ward Pétré eindigden zondag tijdens de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht als achtste na een vierde plaats in de B-finale in de gemengde aflossing over 2.000 meter. Zo werd België 10e in het wereldbekerklassement.

Daarmee is voldaan aan de eis dat het land in de top 12 eindigde, maar slechts 2 Belgen hebben een individueel startbewijs afgedwongen: Stijn en Hanne Desmet. Den Dulk, Danneel en Pétré hebben niet voldaan aan de individuele voorwaarden voor Peking 2022.

De gemengde aflossing voor shorttrackers is in Peking een nieuw onderdeel op de olympische agenda. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is sterk voor mixed events, maar wil ook het aantal schaatsers op de Winterspelen begrenzen. Dat leidt tot veel rekenwerk waar de Internationale Schaats Unie (ISU) nog niet helemaal uit is.



"Als het goed is wordt er maar één ticket gegeven voor de relay, als er al tickets over zijn", sprak de ontgoochelde Den Dulk, die begin dit jaar Belgische werd om haar olympische droom te verwezenlijken. "Dat staat in het reglement, tenzij er daar nog een uitzondering op komt."