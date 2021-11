De Ronde van Vlaanderen voor beloften verdwijnt van de wielerkalender

De Ronde van Vlaanderen werd normaal een weekje na de editie van de profs georganiseerd en staat sinds 1996 op de kalender.

In 2020 en 2021 was er door de coronacrisis geen koers. De Deen Andreas Stokbro is zo de laatste winnaar.

De kasseiklassieker was al een categorie gezakt, maar houdt nu helemaal op met te bestaan.

Waarom? De datum, moeilijkheden met de stad Oudenaarde (start en aankomst) en de keuze-evolutie van jongeren.

"De datum is niet goed", stelt Wim Van Herreweghe van Flanders Classics. "Die valt gelijktijdig met Parijs-Roubaix."

"Voor Oudenaarde is het ook moeilijk om 2 grote evenementen in 2 weken te organiseren."

"En we zijn ook niet ongevoelig voor de vaststelling dat meer en meer junioren de beloftecategorie overslaan."

De Kattekoers en de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften verdwijnen niet.