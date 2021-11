Eden Hazard, Thibaut Courtois en Simon Mignolet reizen niet mee naar Wales

Naast Eden Hazard haken ook de doelmannen Thibaut Courtois en Simon Mignolet af, net als verdediger Jason Denayer en middenvelder Dennis Praet. Op Praet na ontbraken die namen op de ochtendtraining.



Om naast Koen Casteels en Matz Sels nog een 3e doelman te hebben haalde Martinez Thomas Kaminski bij de groep.



De bond maakte vanmiddag per tweet de selectie bekend, zonder de reden van de afmelding te geven.



De afwezigheid van Courtois is geen verrassing. Martinez maakte zaterdag na Estland al bekend dat de nationale doelman naar alle waarschijnlijkheid niet mee naar Cardiff zou gaan. Courtois kon in aanloop naar het kwalificatieduel tegen Estland ook maar één keer trainen en er worden geen risico's genomen.



De doelman mag terugkeren naar Madrid, samen met ploegmakker Eden Hazard. Die komt niet veel aan de bak bij Real en was zaterdag ook nog zoekende. Op het uur werd hij vervangen door broer Thorgan.



Aangezien ook reservedoelman Mignolet afhaakte, werd er met Kaminski een derde doelman opgeroepen. Tegen Wales staat Koen Casteels wellicht tussen de palen.



Jason Denayer was nog basisspeler tegen Estland, van Praet was al langer geweten dat hij na zijn forfait voor Estland ook twijfelachtig was voor Wales.