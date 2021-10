Bayern München herstelt van 5-0-klap: "We zijn mensen, geen machines"

"We hebben inderdaad getoond dat we kwetsbaar zijn, maar het is belangrijk om er lessen uit te trekken. Het was een historische nederlaag en we moeten aanvaarden dat er nu kritiek komt."

"We zijn mensen, geen machines. We kunnen ook fouten maken en in combinatie met een goede tegenstander en een slechte dag voor ons, kan het snel oplopen. Het is duidelijk dat we meerdere fouten op één dag kunnen maken."

Door een coronabesmetting moest Nagelsmann de pandoering van thuis volgen. "Ik heb veel geschreeuwd. Mijn buren hebben zich waarschijnlijk afgevraagd wat er aan de hand was", zei Nagelsmann in aanloop naar het competitieduel tegen Union Berlijn.

We moeten bewijzen dat we Bayern zijn en dat we inderdaad bij de beste teams in Europa horen.

Toch gaan er zeker nog geen alarmsignalen af in Bayern. In de Champions League staan ze afgetekend aan de leiding met 12 doelpunten en nul tegengoals. En in de Bundesliga scoorden ze in de eerste 9 matchen maar liefst 33 keer.

"We mogen ons niet laten afleiden door te veel lof", zegt Nagelsmann. "We moeten bewijzen dat we Bayern zijn en dat we inderdaad bij de beste teams in Europa horen. We moeten nu als kampioenen rechtkrabbelen, dus ik wil tegen Union een reactie zien. We willen dit niet nog eens meemaken."

De 34-jarige Nagelsmann, die aan zijn eerste seizoen bezig is bij de Rekordmeister, maakt zich geen zorgen over zijn job. "Ik voel altijd druk. In Bayern moet je titels nastreven en wedstrijden winnen."