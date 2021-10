Europese groepsfase halfweg: hoe is het gesteld met de Belgische UEFA-coëfficiënt?

De inzet was groot. Dit Europese seizoen kon de Belgische UEFA-coëfficiënt maken of kraken. Halfweg de groepsfase is het tijd voor een tussentijdse balans. Maar heel rooskleurig is die niet.

Nog even de Europese coëfficiënt-situatie van België in een notendop. De landskampioen in ons land kreeg de voorbije jaren naast een glimmende trofee ook een felbegeerd rechtstreeks toegangsticket voor de groepsfase van de Champions League. Dat kwam omdat in ons land in de top 10 van de UEFA-ranking stond, die gebaseerd is op de Europese resultaten van de voorbije 5 seizoenen. Maar omdat de bijzonder succesvolle jaargang 2016-2017 nu wegvalt, begon ons land op een virtuele 13e plek aan het Europese seizoen. En dreigt de landskampioen vanaf 2023 dus zijn rechtstreekse toegang tot het kampioenenbal te verliezen.

Situatie voor de laatste kwalificatieronde

'17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22 Totaal 7. Nederland 2.900 8.600

9.400 9.200

3.000 33.100 8. Schotland 4.000 6.750

9.750 8.500 2.200 31.200 9. Rusland 12.600 7.583 4.666 4.333 1.500 30.682 10. Oostenrijk 9.750

6.200 5.800 6.700 1.600 30.050 11. Oekraïne 8.000 5.600 7.200 6.800 1.700 29.300 12. Servië 6.375 6.000 6.000 5.500 2.500 26.375

13. België 2.600 7.800 7.600 6.000 1.800 25.800

Een flinke inhaalrace op de concurrentie drong zich op. Een meevaller was dat we met 4 Belgische ploegen aan de groepsfase begonnen. In alle Europese competities - dus ook de Conference League - is een zege namelijk goed voor 0.400 punten en een draw voor 0.200. Bovendien zijn er bonuspunten (tussen de 0.200 en 0.800) te rapen voor groepswinnaars en runner-ups in de Europa en Conference League. De 3 zeges van AA Gent in de Conference League en het stuntwerk van Club op het kampioenenbal dikten onze coëfficiënt dus al flink aan. In totaal verzamelden onze vertegenwoordigers dit seizoen al 4.600 punten. Maar… virtueel staat België nog steeds 13e.



Situatie nu

Punten dit seizoen Totaal 7. Nederland 8.000 38.100 8. Oostenrijk 5.600 34.050 9. Schotland 3.100 32.100 10. Rusland 2.500

31.682 11. Oekraïne 3.400 31.000 12. Servië 5.250 29.125

13. België 4.600 28.600