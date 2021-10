BEKIJK: Antwerp houdt nu wel stand in slotfase en veegt 0 weg in Europa

Fenerbahçe - Antwerp in een notendop:

Valencia wist in zijn eentje openingsgoal Samatta uit

Dankzij Enner Valencia mocht Fenerbahçe dus met een voorsprong gaan rusten. Antwerp had veel werk voor de boeg wilde het een 0 op 9 in de Europa League vermijden.

Eerst maakt de ex-speler van onder meer Everton gelijk na een hoekschop. Tisserand kopte vol op Butez, Valencia was goed gevolgd en scoorde uit de rebound. Enkele minuten later versierde de vleugelaanvaller zelf een strafschop, Bataille was te laat en werkte hem tegen de graszoden.

Fenerbahçe had het ook nadien moeilijk met het enthousiasme van de bezoekers, maar knokte zich wel in de wedstrijd. De Ecuadoriaan Enner Valencia maakte indruk met zijn dribbels en opportunisme voor doel.

Na nederlagen in het slot tegen Olympiakos en Frankfurt was Antwerp toe aan punten sprokkelen in de Europa League. Samatta en Frey, vorig seizoen nog onder contract bij Fenerbahçe, begonnen samen in de spits.

Gerkens kopt Antwerp op gelijke hoogte

Met Balikwisha tussen de lijnen stuurde Brian Priske zijn manschappen met hernieuwde moed het veld op. Het tempo lag een stuk lager dan in de eerste 45 minuten, Antwerp slaagde er zo in het commando weer over te nemen.

Dat leverde in eerste instantie weinig op. Almeida zette wel bijna zijn penaltyfout van in de eerste helft zelf recht, zijn kopbal ging een metertje voorlangs.

Na een uur voetballen was het wel raak voor Antwerp. Gerkens liep uitstekend in na een hoekschop van Verstraete, troefde de ervaren Luiz Gustavo af en maakte er 2-2 van.

In het slot was het balbezit weer voor de thuisploeg, maar tot grote kansen kwamen de Turken niet meer. Een stevige knal van Tisserand ging nog een metertje over en na zwak uitverdedigen van De Laet en Dwomoh kon Pelkas net niet profiteren.

Antwerp pakt zo een eerste punt in Europa, als de Great Old nog droomt van de volgende ronde in de Europa League dan zal het Fenerbahçe in ieder geval over 2 weken op eigen veld moeten kloppen.