Courtois haalt uit naar UEFA: "Ze denken alleen aan het geld in hun zakken"

"Ik weet niet waarom we zondag nog de kleine finale moeten spelen", had Courtois al aangekaart na de nederlaag tegen Frankrijk. En de troostfinale had hem niet op andere gedachten gebracht.

"We moeten eerlijk zijn: dit was een money game", foeterde de Belgische doelman bij Sky Sports. "We spelen omdat het extra geld oplevert voor de UEFA en er een extra wedstrijd op televisie is."

"Voor ons was het wel een interessante wedstrijd, omdat het tegen Italië was. Maar kijk gewoon hoeveel wissels er waren doorgevoerd in de basisopstelling. Als we de finale hadden gespeeld, had er een ander elftal op het veld gestaan."