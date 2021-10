"Je blijft met de vraag zitten of België een resultaat kan behalen tegen een topland"

De Final 4 in de Nations League heeft België 2 nederlagen opgeleverd. Peter Vandenbempt en Eddy Snelders maken de balans op in Sportweekend en bespreken daarbij de belangrijkste thema's.

Bekijk de analyse van Peter Vandenbempt en Eddy Snelders

Wat moeten we onthouden na de nederlaag tegen Italië?

Peter Vandenbempt: "Ik denk dat we niet te veel conclusies moeten trekken uit deze wedstrijd: die miste toch de intensiteit van een echte topwedstrijd uit de eindronde van een groot toernooi." "België miste wat toppers, Italië zo mogelijk nog meer en met een beetje meeval had België deze wedstrijd ook kunnen winnen. Het enige dat we misschien moeten onthouden is dat net als tegen Frankrijk, België het weggeeft in 20 matige minuten. Wat moeten we daaruit leren?" Eddy Snelders: "Dat daar dringend toch eens aan gewerkt moet worden. In cruciale duels de wedstrijd 20 minuten uit handen geven, dat is voldoende om een wedstrijd te verliezen. Net als tegen Frankrijk doe je het goed, maar los je toch de bal en dan heb je een probleem om de controle te houden."

Wat heeft de Final 4 in de Nations League ons geleerd?

Peter Vandenbempt maakt de balans op voor de Rode Duivels. "De Nations League heeft zijn doel een beetje voorbij geschoten, want de bedoeling was om de ploeg weer te rehabiliteren en zelfvertrouwen op te doen." "Maar het is het omgekeerde geworden: 2 nederlagen en vooral wat is blijven hangen: de tweede helft tegen Frankrijk. Wat kan de ploeg hier uit meenemen? Want volgens de bondscoach heeft de eerste helft tegen Frankrijk bewezen dat we nog wereldkampioen kunnen worden." Eddy Snelders: "Het is natuurlijk zo dat er meer en meer vraagtekens gezet worden bij de haalbaarheid daarvan in de nabije toekomst. Iedereen wordt al wat ouder. Je hebt dikwijls gezegd dat je in de toekomst meer ervaring zal krijgen en dat zal dan voldoende zijn om moeilijke wedstrijden over de streep te trekken." "Nu is gebleken dat dat niet het geval is en je bent al een aantal jaar bezig met dezelfde ploeg. Er zal vooral gesleuteld moeten worden aan hoe je ervaring kan omzetten naar resultaten. En zal je dat nog kunnen realiseren op korte termijn met het oog op het WK in Qatar?"

Je blijft met de vraag zitten of je tegen de allerbeste landen ooit wel een goed resultaat kunt neerzetten. Eddy Snelders

Peter Vandenbempt: "Wat we al geleerd hadden op het EK: als een andere ploeg het tempo bepaalt en dat tempo hoger legt en de Belgen onder druk komen te staan, dan hebben ze niet de kwaliteiten om mee te gaan of om dat te counteren." Eddy Snelders: "Daarom blijf je met de vraag zitten of je tegen de allerbeste landen ooit wel een goed resultaat kunt behalen. Als je dat niet kunt omvormen, dan heb je tegen die landen geen kans." "Dat hebben we al een paar keer ondervonden. We hebben dat altijd wat kunnen afdekken met "er komt wel een moment dat we het wel zullen kunnen." Nu was het moment daar, we hebben het zelfs met een 2-0-voorsprong niet gekund, dus zal je het in Qatar wel kunnen?"

Over de reactie van de bondscoach op de persconferentie

Peter Vandenbempt zag ook dat bondscoach Martinez scherp was. "Er is een nieuw gegeven: de bondscoach is geïrriteerd. Op de persconferentie was dat heel duidelijk. Hij kreeg een vraag over tactiek en ging fors in de aanval tegen de media." "Hij zei dat de media dringend meer verantwoordelijk en volwassen moeten worden in de beoordeling van deze nationale ploeg. De bondscoach heeft het gehad met de kritiek op zijn spelers en op hemzelf." Eddy Snelders: "Heeft hij al veel kritiek gehad? Een bondscoach is bij mindere resultaten onderhevig aan vragen en kritiek. We hebben het al meegemaakt in het verleden bij andere bondscoaches die inderdaad hun verantwoordelijkheid moesten nemen en zulke pijnlijke vragen kregen." "Martinez is nu in de eerste fase dat hij zulke vragen krijgt, dus eigenlijk heeft hij wat dat betreft nog niets meegemaakt. Ik hoop voor hem dat dat nu stopt, want dat zou betekenen dat de nationale ploeg weer goeie resultaten haalt. Anders zal hij geconfronteerd blijven worden met kritischere vragen over zijn beleid en zijn tactische aanpak."

Er is ons intern verteld dat de bondscoach ongelooflijk veel belang hecht aan die nummer 1 positie, te veel belang vind ik. Peter Vandenbempt