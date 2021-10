Duivels gaan ook in troostfinale onderuit, eerredder van De Ketelaere tegen Italië komt te laat

De Final Four is op een sisser uitgedraaid. Na een pijnlijke nederlaag tegen Frankrijk gingen de Rode Duivels nu ook in de troostfinale onderuit tegen Italië. Barella en Berardi schoten de thuisploeg na rust op een dubbele voorsprong. Dame Fortuna koos de kant van de Azzurri, want België trof drie keer het doelhout en botste ook op een uitstekende Donnarumma. De 2-1 van invaller Charles De Ketelaere kwam te laat.