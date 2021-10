Kevin De Bruyne zet iedereen met de voeten op de grond: "Wij zijn maar België"

De Final Four van de Nations League heeft de Rode Duivels niet gebracht waar ze op gerekend hadden. Ook de kleine finale tegen Italië werd verloren. Hoe reageerde het Belgische kamp na de tweede nederlaag in vier dagen tijd?

"We hebben beide matchen goed gespeeld tegen twee toppers", begon invaller Kevin De Bruyne bij rechtenhouder VTM zijn analyse nog vrij positief. "Vandaag hebben veel nieuwelingen gespeeld en ze hebben het meer dan degelijk gedaan. Dat is goed voor hen, zeker tegen zo'n ploeg." "We verliezen twee keer, maar vandaag maakte het niet zoveel uit. Het is belangrijk om matchen op dit niveau te spelen. Dit is de top. Dit is nodig om te groeien als persoon en als ploeg." Waarna De Bruyne opvallend bescheiden bleef. "Wij zijn maar België, met alle respect. We komen met een nieuwe generatie en we hebben veel spelers gemist zoals Romelu Lukaku en Eden Hazard." "We moeten een beetje realistisch zijn met de ploeg die we hebben. Italië en Frankrijk hebben 22 toppers, wij niet. Daar moeten we eerlijk in zijn."

"Elk land heeft een cyclus: we hebben de jongeren echt nodig"

Bij het internationale mediasignaal bleef Kevin De Bruyne op dezelfde nagel kloppen. "We zijn een klein land en we hebben spelers nodig die komen kijken. We hebben de jongeren echt nodig. Elk land heeft een cyclus en ooit zullen deze spelers het land en de ploeg aanvoeren." "We hebben veel spelers die ouder worden. Ik reken mezelf daar ook bij. We hebben talent nodig dat zich doorzet." "Of dit de laatste kans is geweest voor deze generatie? Dat is het al een jaar of 6. We blijven een klein land en onze prestaties tijdens de laatste toernooien zijn een grote stap. De vorige generatie kon zich zelfs niet kwalificeren voor toernooien." "Maar als je naast een grote prijs pakt, is het een mislukking. We moeten trots zijn op het werk dat we doen voor ons land en we zullen de jonge spelers blijven helpen." Met welk gevoel trekken de Belgen nu naar hun clubs? "Dat is het leven en je kijkt vooruit. Je probeert het volgende keer beter te doen. That's it." "Het WK in Qatar? Andere landen staan er misschien beter voor, maar wij staan er ook. We zien wel wat er gebeurt."

Vanaken: "Een degelijke match, maar het resultaat valt tegen"