Martinez ongewoon scherp voor ref: "Van eerste tot laatste minuut niet op niveau"

"Ik blijf met een ontgoocheld gevoel achter na de twee penalty's in evenveel wedstrijden. Ik vraag me soms af waar het voetbal naartoe gaat... De strafschop vandaag was bij nader inzien geen fout. En toch kwam de VAR niet tussen - dat is frustrerend."

Lof voor De Ketelaere

Martinez was overigens, ondanks de nederlaag, tevreden over de prestatie tegen Italië. "Ik onthou de uitstekende reactie na de 2-0. Hier kunnen we op bouwen. Oké, we incasseerden de voorbije twee matchen 5 goals, maar we zijn niet weggespeeld. We hadden betere kansen dan Italië."

De bondscoach loofde daarnaast ook Charles De Ketelaere. "Hij heeft getoond dat hij klaar is", zag Martinez. "De manier waarop Charles zich inpaste in het aanvallende spel was indrukwekkend. Het was de eerste keer dat hij zo vrij was bij de nationale ploeg. Voorheen had ik niet het gevoel dat hij al klaar was. Het is dan ook geweldig om hem nu op dit niveau te zien."