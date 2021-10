Kim Clijsters opent tegen Tsjechische Siniakova op Indian Wells

Vorige week speelde Kim Clijsters haar eerste wedstrijd in ruim een jaar op het toernooi van Chicago. Ze verloor er in de eerste ronde van de Taiwanese Su Wei Hsieh.

De volgende halte is Indian Wells in Californië. Clijsters speelt er voor het eerst opnieuw sinds 2011. Het toernooi begint op woensdag. Clijsters begint tegen Katerina Siniakova (WTA 53). Als ze die opdracht tot een goed einde brengt, wacht daarna de voormalige nummer een van de wereld Angelique Kerber (WTA-15).

Elise Mertens (WTA 18) is het veertiende reekshoofd in Californië. Ze is vrij in de eerste ronde en speelt in haar eerste wedstrijd tegen een qualifier. Mogelijk wordt dat Kirsten Flipkens (WTA 132). Die plaatste zich maandag voor de tweede en laatste voorronde.