Beluister onze podcast De Tribune met Wout van Aert en Michel Wuyts

Voor Wout van Aert begon aan een welverdiende vakantie was hij nog te gast in onze podcast De Tribune. Samen met Michel Wuyts blikte hij terug op een kletsnatte Parijs-Roubaix en een bewogen WK in Leuven. Tegelijk denkt Van Aert stiekem al na over zijn veldritseizoen (maar zeg het niet tegen zijn vrouw).