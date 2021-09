AG2R-selectie voor Parijs-Roubaix heeft een stevig Belgisch tintje

Met Oliver en Lawrence Naesen, Greg Van Avermaet, Stan Dewulf en Gijs Van Hoecke kleurt AG2R zondag Belgisch. Het kwintet krijgt daarnaast gezelschap van de Fransman Damien Touzé en de Zwitser Michael Schär.



"Na enkele moeilijke weken was ik blij dat het goede gevoel wat terugkwam in de laatste etappe (8e plaats) van de Benelux Tour", zegt Greg Van Avermaet, die Parijs-Roubaix in 2017 won en 2 jaar eerder 3e werd in de Hel van het Noorden.



"Door mijn vorm van de afgelopen weken was ik niet geselecteerd voor het WK. Sinds 2007 was ik er altijd bij. Het was toch een beetje moeilijk voor mij om dit evenement te moeten missen."



"Ondanks alles ben ik blij Roubaix weer te zien na 18 maanden wachten. Ik had wel liever in de lente gekoerst. De vorm was goed na mijn 3e plaats in de Ronde van Vlaanderen, maar zo is het nu eenmaal."



"Parijs-Roubaix blijft, ook in oktober, een heel belangrijk moment in het seizoen. Ik wil heel graag presteren om het seizoen zo goed af te sluiten."



Parijs-Roubaix verhuisde van april naar oktober vanwege de coronapandemie. Vorig jaar ging de wedstrijd helemaal niet door. Philippe Gilbert won de laatste editie in 2019.