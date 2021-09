Jolien D'hoore wordt ploegleider bij NXTG Racing: "Ben superenthousiast"

NXTG Racing is een U23 continentaal vrouwenteam. Vanaf januari 2022 krijgt Jolien D'hoore er een rol als ploegleider, waar ze net als bij Cycling Vlaanderen de jonge rensters zal bijstaan in hun ontwikkeling.



"Ik kijk echt uit naar mijn nieuwe avontuur bij NXTG Racing", vertelt D'hoore. "Het team heeft een duidelijke visie over vrouwenwielrennen, waar ik mij helemaal in kan vinden."



"Ik denk dat het heel belangrijk is dat jonge rensters zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Ik wil mijn ervaring graag doorgeven aan de jonge meisjes. Ik ben superenthousiast om aan de slag te gaan en kijk al uit naar de start van het seizoen."