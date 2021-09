Ferrari lanceert Leclerc met nieuw hybride systeem: "Ervaring opdoen voor 2022"

Ferrari had al enkele weken geleden aangekondigd dat het een nieuw hybride systeem zou installeren. De bolide van Charles Leclerc, die schade opliep in de GP van Hongarije, is als eerste aan de beurt om het nieuwe systeem in combinatie met een nieuwe motor te testen.

Het moet de Ferrari's niet alleen meer vermogen geven, maar ook volgend jaar voorsprong opleveren. Dan verandert het technische reglement in de F1 grondig.

"Het belangrijkste doel is om hiermee ervaring op te doen voor volgend jaar", aldus Ferrari. "We gaan dit systeem gespreid invoeren bij onze coureurs." Carlos Sainz moet vermoedelijk wachten tot de GP van Turkije om het nieuwe systeem te testen.



Leclerc, de nummer 6 in de WK-stand, moet wel een gridstraf incasseren, want Ferrari overschrijdt het aantal toegestane motoren in één seizoen. Hij start zondag in Sotsji vanop de laatste startrij.

De Monegask is niet de enige met een gridstraf achter zijn naam. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) moet drie plaatsen achteruit op het startgrid na zijn botsing met wereldkampioen Lewis Hamilton in Monza.

De GP van Rusland is de 15e manche van het WK Formule 1. Verstappen leidt in de stand met 5 punten voorsprong op Hamilton.