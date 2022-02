Alfa Romeo onthult als laatste team zijn bolide voor het nieuwe Formule 1-seizoen

Alfa Romeo sluit het rijtje af en nu kennen we al de nieuwe bolides die aan de start van het F1-seizoen zullen verschijnen.

De C24 van Alfa Romeo wordt aangedreven door een nieuwe Ferrari-motor. De F1-bolide van het Zwitserse team is uiteraard weer te herkennen aan de rood-witte kleuren.

Achter het stuur van deze nieuwe bolide zitten komend seizoen Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. Bottas was vorig jaar nog ploeggenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes en Guanyu debuteert dit seizoen voor Alfa Romeo. Hij is de eerste Chinese coureur in de Formule 1.

Vorig seizoen strandde Alfa Romeo met Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi op de 9e en voorlaatste plaats. Met de komst van Valtteri Bottas hoopt het team op meer succes. De Fin won al 10 GP's en stond 4 keer op het WK-podium.

"Men heeft bij Alfa Romeo een schitterende job gedaan. Ik kijk er erg naar uit om met deze wagen in Bahrein aan de start te staan", zegt Valtteri Bottas.

Zhou Guanyu is klaar om te beginnen aan zijn eerste F1-seizoen. "Ik ben helemaal klaar voor het seizoen en deze C42 waarin ik zal racen nu zo kunnen zien, dat maakt het reëel. Ik kan niet wachten om met deze wagen op de grid te staan en met het team samen te werken om resultaten te boeken", vertelt de Chinese coureur Zhou Guanyu.

Op 20 maart start het seizoen in Bahrein. In Barcelona werden al een aantal testdagen gehouden om de rijders klaar te stomen voor het nieuwe seizoen.