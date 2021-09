Red Flames tankten vertrouwen, maar wat wordt het tegen Noorwegen?

Opdracht volbracht voor de Red Flames tegen Albanië: winnen met ruime cijfers (7-0) én met mooi combinatievoetbal. Toch kan er niet gesproken worden van een goede start, want door het puntenverlies in Polen (1-1) blijven er vragen rond de ploeg van Ives Serneels. Voor antwoorden is het wachten tot de match tegen Noorwegen volgende maand.

Eerst dit: de Flames mogen gerust even nagenieten van de monsterzege gisteren in het Koning Boudewijnstadion. Winnen was een must tegen het nummer 75 van de wereld (België is 19e), maar ook toen de zege al zeker was, bleef België zoeken naar het volgende doelpunt. Die passie siert de Flames en mogelijk kan het doelsaldo op het einde nog een rol spelen. In die optiek was de krappe winst van Polen bij Armenië (0-1) een meevaller.

Tukker Teulings

In vergelijking met de match in Polen voerde Serneels vier wissels door en die deden het prima. Zeker Jarne Teulings viel op, zij bedankte voor haar eerste basisplaats met een sterke prestatie.

Teulings is nog maar 19, maar zette afgelopen zomer al de stap naar het buitenland. Als ze bij Twente verder kan groeien en voldoende speelkansen krijgt en grijpt, wordt ze bij de Flames snel onmisbaar.

Amber Tysiak, ook nog maar 21, bevestigde in dit tweeluik en lijkt intussen al een certitude in de verdediging. Het toont aan dat het jonge talent er is - in een al vrij jonge ploeg, met gisteren maar drie dertigers in de basis (Philtjens, Cayman en Onzia).

Blomaldinho

Ook de invallers scoorden punten, met als meest opvallende natuurlijk "hattrick hero" Jassina Blom. Niet de meest bekende naam, toch is ze "al" 27 en debuteerde ze in 2014 bij de Flames.

Voor het EK van 2017 haalde ze de definitieve selectie net niet en dat wil ze volgende zomer geen tweede keer meemaken. Na enkele jaren Nederland verkaste ze naar Tenerife, waarmee ze het kan opnemen tegen Real Madrid en Champions League-winnaar Barcelona.

Chloë Vande Velde ging ook andere lucht opsnuiven bij Breidablik in IJsland, maar dat avontuur zit er zoals voorzien alweer op. Met een prima invalbeurt toonde ze dat ze klaar is om Gent opnieuw op sleeptouw te nemen in de competitie.

Wat kan tegen de groepsfavoriet?