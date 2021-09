Wullaert viert 100e cap met goal: "Dit ook durven te brengen tegen Noorwegen"

Wullaert had wel wat te vieren na de interland: haar 100e interland, een ruime zege en een doelpunt. "In welke volgorde ik die zet? De zege is toch het belangrijkste. Dat had ik ook vooraf gezegd", vertelde de kapitein. "Het was lang geleden dat we nog met zo'n score gewonnen hadden, dus dat is ook belangrijk."

"In de eerste helft ging het nog wat stroef, maar in de tweede helft liepen we erover. En we hielden ook de nul. Er hebben ook veel verschillende namen gescoord. Dat is belangrijk naar de toekomst toe. Veel goeie punten dus."

"Mijn goal is ook fijn, maar die assists zijn ook fijn. Zo draag je ook iets bij aan de ploeg. Dat wordt vaak onderschat."

"Deze wedstrijd heeft ook getoond hoe belangrijk het combinatiespel is voor ons, zeker op het middenveld. Dat hebben we lang te weinig gedaan."

"Maar we moeten de voetjes op de grond houden", waarschuwt Wullaert ook. "We weten dat Albanië minder kwaliteiten heeft dan de Red Flames. De sleutel zal nu zijn om deze prestatie ook te kunnen neerzetten tegen Noorwegen."

"Misschien is dat een kwestie van zelfvertrouwen. Het zal niet evident zijn. We moeten durven aanvallen en er ook verdedigend staan. En in een ideale wereld brengen we dan ook het combinatiespel van vandaag tegen Noorwegen."