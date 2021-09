Quinten Hermans zet punt achter wegseizoen: "Heb enorm veel geleerd"

Quinten Hermans zat dinsdag nog in de kopgroep in de GP Denain, maar de laatste kasseizone was er te veel aan. De 26-jarige Belg bolde uiteindelijk als 42e over de streep.



"Spijtig genoeg kon ik het dus niet tot aan de finish uitzingen, maar ik heb alvast genoten van deze laatste wegwedstrijd van het jaar", vertelt Hermans.



"Het was aangenaam om het seizoen in een vrije rol af te sluiten, nadat ik eerder dit jaar hard gewerkt had om mijn grote ambities waar te maken. Ik heb enorm veel opgestoken in mijn eerste seizoen in de WorldTour."



"Zo heb ik geleerd dat ik onder andere in de finale van wedstrijden op het hoogste niveau kan meespelen. Ik leerde ook veel bij op tactisch gebied en leerde om mijn inspanningen tot een goed einde te brengen. Het is met grote tevredenheid over mijn wegcampagne dat ik dit weekend mijn eerste rondjes in het veld zal maken."