Bordeaux komt met geruststellend nieuws over Samuel Kalu: "Geen hartproblemen"

Samuel Kalu zakte zondag tijdens Marseille-Bordeaux in de 6e minuut neer. Er was veel paniek bij de spelers op het veld, maar Kalu kon toch nog even spelen. Na een kwartier werd hij uiteindelijk naar de kant gehaald.

Zijn werkgever meldt dat er "meer angst dan schade was". "Hij kan woensdag weer trainen", zegt Bordeaux.

"Er zijn geen hartproblemen vastgesteld en hij komt in aanmerking om zondag te spelen tegen Angers."