Samuel Kalu (ex-Gent) zakt in elkaar tijdens Marseille - Bordeaux

Dat was ook het geval toen Samuel Kalu in de 6e minuut van Marseille - Bordeaux zonder aanleiding tegen de grond ging. Medici haastten zich met een brancard naar Kalu, terwijl spelers van beide ploegen de speler afschermden. De Nigeriaan kon gelukkig weer opstaan ​​en liep met de hulp van zijn teamgenoten van het veld.

Het is altijd een akelig beeld: een speler die opeens in elkaar zakt op het veld. Zeker na de hartstilstand van Christian Eriksen op het EK gaan dan meteen alle alarmbellen af.

De ex-speler van KAA Gent kwam zowaar opnieuw tussen de lijnen, maar moest in de 14e minuut toch gewisseld worden. Vermoedelijk lag de hitte in Marseille - de temperatuur lag er boven de 30 graden - aan de oorzaak.





Opvallend: het is niet de eerste keer dat Samuel Kalu in elkaar zakt. Twee jaar geleden overkwam de aanvaller hetzelfde tijdens de Afrika Cup in Egypte.



De Nigeriaan werd onwel op training en moest toen met uitdrogingsverschijnselen opgenomen worden in het ziekenhuis. "Hij onderging de nodige medische onderzoeken na zijn hartstoornis tijdens de training", klonk het. "Hij had heel wat vocht verloren."