Speerwerper Chopra pakt eerste gouden medaille ooit in atletiek voor India

In het speerwerpen waren alle ogen gericht op de Duitser Johannes Vetter. De wereldkampioen van 2017 was de topfavoriet voor het goud in Tokio. Maar de Duitser kon de hoge verwachtingen in de finale niet inlossen. Met een worp van 82,52 meter eindigde hij op een negende plaats.

De Indiër Neeraj Chopra liet bij zijn eerste worp al meteen een topprestatie noteren met 87,58 meter. Het bleek ook vervolgens de worp voor het goud te gaan worden. De Tsjech Jakub Vadlejch kwam nog het dichtste in de buurt met een worp van 86,67 meter. Het brons gaat naar naar de andere Tsjech Vesely.

Met zijn gouden medaille schrijft Chopra Indische sportgeschiedenis. Voor India is het namelijk de eerste atletiekmedaille sinds zijn onafhankelijkheid in 1947. Op de Spelen van 1900 pakte Norman Pritchard 2 keer zilver (op de 200m en de 200m horden), maar Pritchard kwam toen uit voor Brits-Indië.

India zit sinds zijn onafhankelijkheid nu aan 7 gouden medailles op de Spelen. Vijf daarvan wonnen de Indiërs in het hockey. In 2008 veroverde de schutter Abhinav Bindra de eerste individuele gouden medaille voor India in de 10m luchtgeweer.