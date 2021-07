Racing Genk toont lef: bekerwinnaar gaat vol voor de titel

Het denken is één ding, het zeggen nog wat anders. Racing Genk steekt zich niet weg en spreekt voluit zijn titelambities uit. Gezien de uitstekende eindsprint vorig jaar - het telde evenveel punten als Club - zijn die ook gefundeerd. Te meer omdat de Limburgers voorlopig hun sterkhouders aan boord konden houden: Ito, Bongonda en vooral Onuachu - de man van 33 doelpunten. Stel dat de Nigeriaan nog vertrekt, zou dat ongetwijfeld een leegte nalaten. In de breedte versterkte Genk zijn kern wel al met interessante profielen als Carel Eiting, Mike Trésor en Simon Juklerød.

Blijft Onuachu nog een jaar in Genk?

Grootste versterking: Mike Trésor

In elke linie slaagde Racing Genk er al in om wat extra kwaliteit toe te voegen. Mike Trésor is de meest opvallende naam. De Belgische belofte-international maakte de voorbije seizoenen indruk in de Eredivisie bij Willem II. Hoewel de club uit Limburg vorig seizoen in acuut degradatiegevaar verkeerde was Trésor toch goed voor 4 doelpunten en 11 assists. Bij Genk kan Trésor een alternatief vormen voor zowel Thorstvedt als Bongonda. In de Supercup tegen Club Brugge en de voorgaande oefenwedstrijden liet het jeugdproduct van Anderlecht ook al een prima indruk.

Trésor moet bij Genk de concurrentie nog wat extra aanscherpen.

Inkomend Mujaid Sadick Deportivo La Coruna Simen Jukleröd Antwerp Carel Eiting Ajax Kelvin John Brooke House Neto Borges ** Vasco da Gama Joseph Paintsil ** MKE Ankaragücü Stephen Odey ** Amiens SC

Uitgaand Mats Möller Daehli Nürnberg Zinho Gano Zulte Waregem Dries Wouters Schalke 04 Sébastien Dewaest OH Leuven Ivan Fiolic NK Osijek Jere Uronen Stade Brest Casper De Norre OH Leuven

Resultaten in voorbereiding

Eendracht Termien-KRC Genk 1-8

KRC Genk-KAS Eupen 2-0

KRC Genk-FC Groningen 1-1

KRC Genk-AZ 1-1

KRC Genk-MVV Maastricht 5-2

Opvallendste quote uit de voorbereiding

John van den Brom over de Genkse ambities "Vorig seizoen wonnen we de beker en werden we tweede. Met terug te kijken op vorig seizoen, kan je ook vooruit kijken naar het komende. Als club zijn we ervan overtuigd dat we de selectie hebben om mee te strijden voor het hoogste. Ik zeg niet dat we kampioen gaan worden, maar je moet wel die ambitie hebben. Dat is gezond." (VTM Nieuws - 16 juli 2021)

Verwachte basiself

Het oordeel van Boudeweel

"Genk is dé grote challenger van Club Brugge dit seizoen. Ze slaagden erin om het hele team, dat veel indruk maakte tijdens de play-offs, te behouden en nog aan te vullen met enkele nieuwkomers."



"Het al dan niet blijven van Onuachu zal wel cruciaal zijn. Waar kan je een betaalbare spits vinden die 33 keer scoort in de Belgische competitie? Er zouden afspraken gemaakt zijn met Lucumi en Onuachu over een mogelijk vertrek. En als het zover is, kan Dessers zijn schoenen dan vullen?"

"Ze waren vorig seizoen al heel erg dicht bij de hoofdprijs. De kwaliteit in de kern is intussen zelfs nog toegenomen. Dan moet je eerlijk zijn en gaan voor het hoogst haalbare."

Competitiestart